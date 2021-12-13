О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань

Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань В Азербайджане сегодня возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги.
Внутренняя политика
13 декабря 2021 г. 00:34
Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань

В Азербайджане сегодня возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги.

Как передает Report, данное решение принято 11 декабря Кабинетом министров Азербайджана в рамках смягчения особого карантинного режима в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кабмина.

Согласно решению, объекты, предоставляющие банные услуги, смогут приступить к работе с 13 декабря. Данными услугами смогут воспользоваться граждане старше 18 лет, имеющие COVID-паспорт - документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации от коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda hamamların fəaliyyətinə icazə verilir

Самое важное

Фуад Гусейналиев: Новый закон медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
11 декабря 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi