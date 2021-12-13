Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань

В Азербайджане сегодня возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги.

В Азербайджане сегодня возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги.

Как передает Report, данное решение принято 11 декабря Кабинетом министров Азербайджана в рамках смягчения особого карантинного режима в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кабмина.

Согласно решению, объекты, предоставляющие банные услуги, смогут приступить к работе с 13 декабря. Данными услугами смогут воспользоваться граждане старше 18 лет, имеющие COVID-паспорт - документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации от коронавируса.