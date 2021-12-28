В Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов.

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов.

Как сообщает Report, по случаю 28 декабря - Дня адвоката, руководство и члены Коллегии адвокатов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Адвокаты почтили память Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

28 декабря в Азербайджане отмечается День адвоката. Указ об учреждении этого профессионального праздника был подписан президентом страны Ильхамом Алиевым 25 декабря 2019 года.