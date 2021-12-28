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В Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов

В Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов.
Внутренняя политика
28 декабря 2021 г. 10:25
В Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов
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Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник адвокатов.

Как сообщает Report, по случаю 28 декабря - Дня адвоката, руководство и члены Коллегии адвокатов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Адвокаты почтили память Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

28 декабря в Азербайджане отмечается День адвоката. Указ об учреждении этого профессионального праздника был подписан президентом страны Ильхамом Алиевым 25 декабря 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Azərbaycanda vəkillərin peşə bayramı günüdür

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