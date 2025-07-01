Сегодня в Азербайджане продлен срок карантинного режима

С сегодняшнего дня вступило в силу новое постановление о продлении срока действия особого карантинного режима на территории Азербайджана.

С сегодняшнего дня вступило в силу новое постановление о продлении срока действия особого карантинного режима на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал Премьер-министр Али Асадов.

В целях предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции на территории страны и минимизации возможных последствий, срок действия особого карантинного режима продлён до 1 октября 2025 года, 06:00 утра.

Отметим, что ранее данный режим действовал до 1 июля, 06:00 утра.