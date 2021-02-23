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Сегодня в Азербайджане отмечается первый вторник Новруза

Сегодня в Азербайджане отмечается первый вторник Новруза Сегодня в Азербайджане первый вторник Новруза "Су чершенбеси"
Внутренняя политика
23 февраля 2021 г. 00:01
Сегодня в Азербайджане отмечается первый вторник Новруза

Сегодня в Азербайджане первый вторник Новруза "Су чершенбеси".

Как сообщает Report, с этой недели с "Су чершенбеси" начинаются приготовления к празднику Новруз.

Согласно поверьям, Всевышний сначала создал воду, поэтому первый вторник отмечается как "Су чершенбеси". Некоторые источники называют этот день также "изначальный вторник", "цветочный вторник". Согласно древним поверьям, "Су чершенбеси" считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать "новую воду", которая считается лекарством от тысячи болезней.

Праздник Новруз является предвестником весны и считается началом года. Поэтому люди просят, чтобы их год был таким же прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

В первый вторник – "Су чершенбе" на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство.

В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

В Азербайджане 2 марта отметят "Од чершенбе", 9-го марта - "Йел чершенбе". "Торпаг чершенбе" Новруза придется на 16 марта.

Отметим, что в этом году весна вступит в свои права в Азербайджане в 13:37 часов 20 марта. 20 марта в стране отметят канун праздника, а 21 марта – сам праздник.

Напомним, что в этом году в связи с праздником Новруз 20, 21, 22, 23, 24 марта будут нерабочими. 20-21 марта придутся на субботу и воскресенье, в связи с чем 24 и 25 марта также будут нерабочими днями. Поскольку 27 и 28 марта также приходятся на субботу и воскресенье в стране 9 дней будут нерабочими - с 21-го по 29 марта.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsidir

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