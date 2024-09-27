Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

Как передает Report, День памяти отмечается в Азербайджане уже четвертый год.

В этот день центральные и местные органы запланировали ряд мероприятий по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.

Как и в прошлом году, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

В 12:00 светлая память всех павших за территориальную целостность Азербайджана будет почтена минутой молчания.

День памяти ежегодно отмечается в Азербайджане согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательные операции по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций и боевой активности вооруженных сил Армении, обеспечения безопасности гражданского населения. 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана как на поле боя, так и за столом переговоров. Все это было достигнуто ценой крови 2 908 шехидов азербайджанской армии.

19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечь широкомасштабные провокации, совершаемые в Карабахском экономическом районе Азербайджана, обеспечить разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановить конституционный строй Азербайджанской Республики на этих территориях. В ходе операции, продлившейся всего 23 часа 43 минуты, доблестная Азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи. Незаконный режим хунты в Карабахе был ликвидирован. Кроме того, усилиями спецслужб и правоохранительных органов Азербайджана были арестованы основные руководители сепаратистского режима.

В ходе антитеррористической операции 192 военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами.

Таким образом, в результате Отечественной войны и антитеррористической операции были освобождены исконные земли Азербайджана, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. Тем самым был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.