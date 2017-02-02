Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.

Как сообщает Report, с 1997 года по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева 2 февраля объявлен в Азербайджане Днем молодежи.

Как сообщили на запрос Report в Государственном комитете статистики, по данным на 1 января прошлого года 2,6 млн или 27,1 процента населения страны составляла молодежь. 51,2 процента молодежи проживает в городах, 48,8 процента - в сельской местности. 48,8 процента молодежи составляют женщины.

По сравнению с 2005 годом, количество детей, рожденных молодыми женщинами, выросло на 18,7 процента, 81,8 процента всех новорожденных появились на свет в молодых семьях. В прошлом году в стране 78,7 процента вступающих в брак составила молодежь.

Средний возраст впервые вступающих в брак мужчин составляет 27,5 лет, женщин - 23,6 лет.