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Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар, со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации вооруженных сил Армении минуло четыре года.
Внутренняя политика
25 ноября 2024 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар, со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации вооруженных сил Армении минуло четыре года.

Как напоминает Report, cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля этого года, День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.

Освобождение Кяльбаджара стало возможным благодаря политическому лидерству Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева и успешным военным операциям азербайджанской армии в Отечественной войне.

Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и незаконно размещенных лиц.

Проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу президента России, Азербайджан согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате этой оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, погибли 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, а тысячи жителей получили ранения.

В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся строительно-восстановительные работы, создается новая инфраструктура. В районе активно строятся дороги и восстанавливаются объекты инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

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