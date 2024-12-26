Сегодня в Азербайджане День траура

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Сегодня в Азербайджане объявлен траур в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как передает Report , соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане.

На борту самолета находились 67 человек, из них 42 - граждане Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Согласно последней информации, выжили 29 пассажиров.

По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная Комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Также азербайджанская делегация в составе министра цифрового развития и транспорта, министра по чрезвычайным ситуациям, заместителя генерального прокурора и других официальных лиц, отправилась в Актау для расследования причин авиакатастрофы на месте.

После известия о катастрофе президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию, где должен был участвовать в неформальном Саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, и вернулся в Баку.

По возвращении в Баку глава государства провел совещание в аэропорту.