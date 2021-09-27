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Сегодня в Азербайджане День памяти

Сегодня в Азербайджане День памяти Сегодня в Азербайджане День памяти
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане День памяти

Сегодня в Азербайджане День памяти героических шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности гражданского населения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане ежегодно будет отмечаться как День памяти.

В связи с этим в действующих в Азербайджане религиозных храмах - мечетях, церквях, синагогах будет почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

В 12:00 на территории страны память шехидов почтят минутой молчания.

Вечером ряд зданий, в том числе здания Центра Гейдара Алиева и Flame Towers, будут освещены цветами флага Азербайджана. Общественное объединение “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные структуры Исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране, а также будут проводиться памятные мероприятия за пределами нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Anım Günüdür
Версия на английском языке Today marks Day of Remembrance in Azerbaijan

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