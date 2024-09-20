Азербайджан отмечает День государственного суверенитета

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Как сообщает Report, в Азербайджане эта знаменательная дата отмечается впервые в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября текущего года.

С начала 1990-х годов Республика Армения, грубо нарушая требования Устава Организации Объединенных Наций, проводила захватническую политику против Азербайджанской Республики и с применением военной силы оккупировала 20% международно признанной территории нашей страны.

Против азербайджанцев в Армении и на оккупированных землях Азербайджана была проведена этническая чистка. В результате совершенных Арменией преступлений против человечности и военных преступлений были разрушены наши города и села, разграблены природные ресурсы, совершен Ходжалинский геноцид – одна из самых страшных трагедий современности.

В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на новые захватнические планы Армении, очередную попытку военной агрессии и последовательные провокации, Вооруженные силы Азербайджана разгромили армию Армении и одержали историческую Победу. Освободив свои земли от 30-летней оккупации, Азербайджан добился восстановления территориальной целостности и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечь широкомасштабные провокации, совершаемые в Карабахском экономическом районе Азербайджана, обеспечить разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановить конституционный строй Азербайджанской Республики на этих территориях. В ходе операции, продлившейся всего 23 часа 43 минуты, доблестная Азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи.

Таким образом, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен. Благодаря славной Победе, имеющей исключительное значение в жизни азербайджанского народа, сегодня Государственный Флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех суверенных территориях.

Для каждого народа самое большое достижение – создать и развивать свое независимое государство. Несмотря на трудности, оккупацию, лишения, с которыми пришлось столкнуться на различных этапах истории, никакая сила не смогла поколебать решимость нашего народа на пути к независимости и государственности. Сегодня азербайджанский народ имеет свое независимое государство, наша территориальная целостность, суверенитет, обеспеченные ценою крови наших героических солдат и офицеров, шехидов, являются национальным достоянием народа.