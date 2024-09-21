Сегодня состоится заседание Конституционного суда Азербайджана по итогам парламентских выборов

Сегодня состоится заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.

Сегодня состоится заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.

Как сообщает Report , на заседании будет рассмотрен вопрос об утверждении результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент).

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли 1 сентября. Голосование проводилось на 6 478 избирательных участках по 125 округам. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.

Итоговый протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по общим результатам выборов в парламент, который был подписан и утвержден членами Комиссии, был составлен 16 сентября. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, протокол ЦИК вместе с соответствующими документами был представлен в Конституционный суд для утверждения результатов голосования.

Конституционный суд должен проверить на соответствие главному закону страны и утвердить результаты выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов (этот срок может быть продлен, если потребуется процесс проверки).