Сегодня состоится заседание Конституционного суда Азербайджана по итогам парламентских выборов

Сегодня состоится заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.
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Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли 1 сентября. Голосование проводилось на 6 478 избирательных участках по 125 округам. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.
Итоговый протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по общим результатам выборов в парламент, который был подписан и утвержден членами Комиссии, был составлен 16 сентября. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, протокол ЦИК вместе с соответствующими документами был представлен в Конституционный суд для утверждения результатов голосования.
Конституционный суд должен проверить на соответствие главному закону страны и утвердить результаты выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов (этот срок может быть продлен, если потребуется процесс проверки).