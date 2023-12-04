Сегодня состоится судебное заседание по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта

Сегодня состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного в Кяльбаджарском районе за нарушение азербайджанской границы.

Сегодня состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного в Кяльбаджарском районе за нарушение азербайджанской границы.

Как сообщает Report , заседание, которое пройдет в Сабунчинском районном суде Баку, начнется в 10:00.

По делу в качестве потерпевших проходят Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдамиров, Али Керимов и Тофиг Исмаилов.

Напомним, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении.

Г.Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.