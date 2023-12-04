О нас

Сегодня состоится судебное заседание по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта

Сегодня состоится судебное заседание по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Сегодня состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного в Кяльбаджарском районе за нарушение азербайджанской границы.
Внутренняя политика
4 декабря 2023 г. 08:42
Сегодня состоится судебное заседание по делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта

Сегодня состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного в Кяльбаджарском районе за нарушение азербайджанской границы.

Как сообщает Report, заседание, которое пройдет в Сабунчинском районном суде Баку, начнется в 10:00.

По делу в качестве потерпевших проходят Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдамиров, Али Керимов и Тофиг Исмаилов.

Напомним, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении.

Г.Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Kəlbəcərdə saxlanılan erməni diversantın məhkəməsi başlayır

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi