Сегодня состоится онлайн-посещение Губинского мемориального комплекса геноцида

Из-за объявления Оперативным штабом при Кабинете министров специального карантинного режима карантина в Азербайджане в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Губинский мемориальный комплекс геноцида не будет принимать посетителей.

Об этом северному бюро Report сообщила руководитель Губинского мемориального комплекса геноцида, диктор философии по истории Рахшанда Байрамова.

По ее словам, в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев, будет организовано онлайн-посещение комплекса: "Из-за запрета на массовые собрания комплекс можно посетить через страницу в Facebook. На странице есть подробная информация о комплексе".

1 апреля 2007 года в Губе во время строительных работ было обнаружено массовое захоронение. После этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана провели в массовом захоронении широкие исследования.

Было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенным армянами против местного мирного населения в 1918 году.