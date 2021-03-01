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Сегодня пройдет четвертое заседание рабочей группы по Карабаху

Сегодня пройдет четвертое заседание рабочей группы по Карабаху Новое заседание трехсторонней (Россия, Азербайджан, Армения) рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 1 марта в видеоформате.
Внутренняя политика
1 марта 2021 г. 07:30
Сегодня пройдет четвертое заседание рабочей группы по Карабаху

Новое заседание трехсторонней (Россия, Азербайджан, Армения) рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 1 марта в видеоформате.

Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук по итогам третьего заседания рабочей группы.

"Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", - сказал он.

В ходе прошедшей встречи стороны обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сфере транспортных и экономических связей. "В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года, - указал он. - Стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля".

По словам вице-премьера, в ходе заседания компетентным органам сторон было рекомендовано провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок.

Как отметил Оверчук, рабочая группа приняла решение доработать проект доклада, предусмотренного заявлением лидеров от 11 января 2021 года, о перечне и графике реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Qarabağ üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçiriləcək

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