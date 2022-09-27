Сегодня память шехидов будет почтена минутой молчания

Сегодня минутой молчания будет почтена память всех шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне на территории Азербайджана, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

Сегодня минутой молчания будет почтена память всех шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне на территории Азербайджана, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

В 12:00 по бакинскому времени на территории всей страны будет прекращено движение транспорта и пешеходов, сообщает Report.

Также в дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, в Баку, в других городах и районах, поселках и селах будут приспущены государственные флаги.

Отметим, что сегодня в Азербайджане День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности гражданского населения.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.