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Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные территории

Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные территории Первый миграционный караван бывших вынужденных переселенцев в этом году отправится сегодня в родные края.
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 06:09
Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные территории

Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули возвращаются 30 семей в составе 127 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Таким образом, в городе Физули будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.

06:00

Сегодня начинается первое в этом году переселение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули возвращаются 30 семей в составе 127 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Напомним, что к настоящему времени в городе Физули обеспечено постоянное проживание 380 семей из 1 392 человек.

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