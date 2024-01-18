Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные территории

Первый миграционный караван бывших вынужденных переселенцев в этом году отправится сегодня в родные края.

Сегодня началось первое в этом году переселение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули возвращаются 30 семей в составе 127 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Таким образом, в городе Физули будет обеспечено постоянное проживание 410 семей - 1 519 человек.

06:00

Сегодня начинается первое в этом году переселение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули возвращаются 30 семей в составе 127 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Напомним, что к настоящему времени в городе Физули обеспечено постоянное проживание 380 семей из 1 392 человек.