Начала работу осенняя сессия Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана (ММ).

Как сообщает Report, на заседании председательствует спикер ММ Октай Асадов.

Заседание началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

***10:12

Сегодня начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку первого пленарного заседания включены 34 вопроса.

Это проекты постановлений Милли Меджлиса "О плане законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2017 год", "Об освобождении от членства Хагани Сархан оглу Абдуллаева в Правлении Центробанка Азербайджана", в том числе и ратификация соглашений, подписанных с несколькими странами.

Кроме того, будут рассмотрены изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О дорожном движении", "Об ипотеке", и проекты изменений в законы "О государственном реестре недвижимого имущества", "О госрегистрации и госреестре юридических лиц", "О борьбе с коррупцией", "О государственной границе", "О полиции", "О Центробанке Азербайджана", "Об инвестиционных фондах", "О дипломатической службе", "О трудовых пенсиях", "О музеях", "Об официальной статистике", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О пограничных войсках", "Об образовании", "О мире животных", "Об обороне", "О пожарной безопасности", "О приватизации государственного имущества", в связи с учреждением юбилейной медали по случаю столетия азербайджанской полиции (1918-2018) "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", а также в Гражданский кодекс и Трудовой кодекс.