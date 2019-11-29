Бахар Мурадова: Сегодня Милли Меджлис предпринял очередной важный шаг

"Сегодня Милли Меджлис Азербайджана предпринял очередной важный шаг в жизни Института Уполномоченного по правам человека, который считается одним из достижений в истории нашей независимости".

Как сообщает Report, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова.

"Утвержден третий по сроку и второй по счету Омбудсмен. К многолетнему опыту прибавится энергия, динамика и новое дыхание. Значит, имеется все для развития, опирающегося на наследственность. Выражаю глубокую признательность Эльмире-ханум, первому омбудсмену Азербайджанской Республики, а Сабине-ханум желаю успехов", - подчеркнула Б.Мурадова.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева избрана новым Омбудсменом Азербайджана. За ее кандидатуру проголосовало 104 депутата.

Напомним, что до сих пор полномочия Уполномоченного по правам человека Азербайджана исполняла 82-летняя Эльмира Сулейманова. Она была омбудсменом с 2002 по 2019 годы. Срок ее полномочий в качестве омбудсмена истек 5 марта 2017 года.