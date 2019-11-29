Сегодня ​Милли Меджлис изберет нового омбудсмена

© Report https://report.az/storage/news/dd40b804360e67b97257426fbb823899/eaa1e929-78b0-41f9-847b-53215b47870d_292.jpg

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят вопрос кандидатуры уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

Как сообщает Report, на эту должность выдвинуты кандидатуры трех женщин из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов.

Это - зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева и замглавы Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

Напомним, что на данный момент обязанности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики исполняет 82-летняя Эльмира Сулейманова. На этой должности она с 2002 года. Срок полномочий Э.Сулеймановой в качестве омбудсмена истек 5 марта 2017 года.