Сегодня ​Милли Меджлис изберет нового омбудсмена

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят вопрос кандидатуры уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).
Как сообщает Report, на эту должность выдвинуты кандидатуры трех женщин из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов.
Это - зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева и замглавы Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.
Напомним, что на данный момент обязанности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики исполняет 82-летняя Эльмира Сулейманова. На этой должности она с 2002 года. Срок полномочий Э.Сулеймановой в качестве омбудсмена истек 5 марта 2017 года.
Samirə AbdullayevaАвтор новости