Сегодня Международный женский день - 8 Марта

Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Как сообщает Report, женский день широко отмечается и в Азербайджане.

Как и в предыдущие годы, в этом году президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня.

В поздравлении главы государства говорится, что наш народ на протяжении всей своей многовековой истории считал женщину олицетворением возвышенности и всегда проявлял к ней глубокое уважение. В судьбоносные, решающие моменты нашего прошлого азербайджанские женщины всегда достойно выполняли свою миссию.

В поздравлении отмечается, что самоотверженные азербайджанские матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю.

В Азербайджане к женщине всегда относились с особым почтением. Азербайджанские женщины принимают активное участие в социально-экономической и общественно-политической жизни страны.

Согласно официальной статистике, к началу 2023 года женщины составили 50,2% населения Азербайджана.

Из родившихся в прошлом году 122,8 тыс. новорожденных 47,1% составляют девочки. 81,9% учителей в общеобразовательных учреждениях страны - женщины. В средних специальных учебных заведениях этот показатель составляет 81,3%, в высших учебных заведениях - 57,4%. Две трети врачей в стране также женщины. 46,6% обучающихся в общеобразовательных учреждениях страны - девочки. 61,9% студентов средних специальных учебных заведений и половина студентов вузов также являются девушками.

Женщины играют исключительную роль в развитии науки. 59,2% научных работников - женщины.

За последние 10 лет число женщин, имеющих степень доктора наук, увеличилось в 2,2 раза, а доктора философии - в 2,1 раза. 7 действительных членов и 9 членов-корреспондентов Национальной академии наук Азербайджана - женщины.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, их удельный вес в общей численности занятого населения, по предварительным данным, составляет 48,3%. Удельный вес женщин среди госслужащих составляет 28%, среди частных предпринимателей - 22%.

Растет и число женщин-депутатов в Милли Меджлисе страны. Если в 1990 году женщины составляли 4,3% от общего числа депутатов, в 2000 году - 10,7%, то сегодня этот показатель составляет 18,6%.

Кроме того, если в 2008 году доля женщин в общем числе обладателей водительских прав составляла 4,6%, то в 2022 году она увеличилась до 11,8%.

Напомним, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня. В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира. В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как Международный женский день.

Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, 8 Марта считается в стране нерабочим днем.