​Сегодня Международный день толерантности

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня во всем мире отмечается Международный день толерантности.

Report напоминает, что 20 лет назад на 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже государства-члены организации приняли "Декларацию принципов толерантности", а 16 ноября был объявлен Международным днем толерантности.

Государственный советник по межнациональным, мультикультуральным и религиозным вопросам Камал Абдуллаев отметил, что сегодня Азербайджан является примером для многих стран мира, в том числе Запада, в вопросах политики мультикультурализма: "Мы можем решительно заявить, что азербайджанский мультикультурализм стал одной из основных черт политического облика нашей страны. Именно этого хотел политический основатель азербайджанского мультикультурализма".