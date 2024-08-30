Сегодня - Международный день пропавших без вести

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения, или День пропавших без вести.

Как напоминает Report, 30 августа во всем мире вспоминают сотен тысяч людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий.

Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта, более 3 тысяч наших соотечественников, взятых в плен и заложники Арменией во время конфликта, до сих пор числятся пропавшими без вести.

Арменией были грубо нарушены нормы международного права, в том числе требования международного гуманитарного права. Армянские оккупанты подвергали заложников уму непостижимым пыткам, многие из них погибли под пытками. Тела этих несчастных так и не были переданы азербайджанской стороне.

Армяне обращались с пленными и заложниками с варварской жестокостью. Их прилюдно унижали, оскорбляли, заставляли наговаривать на свою страну. Армянские вандалы не делали снисхождений ни женщинам, ни детям, ни пожилым. Впрочем, чего ожидать от агрессоров, совершивших чудовищные геноциды в Баллыгая, Гарадаглы, Ходжалы и Агдабане.

О судьбах многих азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны, до сих ничего неизвестно. Армянская сторона намеренно скрывает информацию об этих лицах, чтобы замести следы совершенных преступлений. В апреле 1993 года во время оккупации Кяльбаджарского района контрразведкой Азербайджана было раскрыто одно из военных преступлений Армении против нашего народа.

Всем мобильным радиостанциям зоне боевых действий в Кельбаджарском направлении было дано срочное указание немедленно убить и похоронить взятых в заложники и плененных граждан Азербайджана, включая пожилых, женщин и детей. Целью было скрыть следы преступлений от международной делегации, прибывшей в это время в зону боевых действий.

Согласно официальным данным по состоянию на 1998 и 2001 год, сотрудники Международного Красного Креста навестили в местах содержания в армянском плену 54 граждан Азербайджана. Впоследствии 17 из них были убиты. Тела этих пленных были возвращены азербайджанской стороне, о судьбах остальных ничего неизвестно.

Одним из самых вопиющих фактов нарушения Арменией норм международного гуманитарного права является Ходжалинский геноцид. В ночь на 26 февраля вооруженные до зубов армянские головорезы совершили в азербайджанском городе Ходжалы чудовищный геноцид, были зверски убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей были полностью истреблены, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей. 487 человек, среди которых 76 детей, получили ранения.

О судьбе 196 взятых в плен и заложники ходжалинцев, в том числе 36 детей и 65 женщин, до сих пор ничего неизвестно.

Каждое государство обязано расследовать преступления и нарушения прав человека, привлекать виновных к ответственности, предотвращать повторения таких нарушений, а также обеспечивать права семей жертв.

Азербайджан принимает необходимые меры для выяснения судеб пропавших без вести граждан и обеспечения прав их семей, руководствуясь международным правом и национальным законодательством. В стране действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Она занимается возвращением военнопленных и заложников на родину, поиском пропавших без вести, координирует действия государственных органов, общественных и международных организаций, собирает и систематизирует информацию о военнопленных, пропавших без вести и заложниках, а также выполняет другие возложенные на нее задачи.