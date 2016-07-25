Конституционный суд вынес заключение о законопроекте Акта референдума, представленного президентом Ильхамом Алиевым - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Состоялось особое заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Фархада Абдуллаева был рассмотрен законопроект Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики", внесенных подписью президента Ильхама Алиева.

Фархад Абдуллаев объявил, что на заседании участвуют 8 судей. Затем выступили судьи Камран Шафиев и Рафаэль Валадзе, которые выразили свое мнение по поводу законопроекта изменений.

Выступивший на заседании заведующий отделом по вопросам законодательства юридической экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев проинформировал о законопроекте. Он напомнил, что прошло 7 лет с Референдума, проведенного в 2009 году: "За этот период Азербайджан значительно прогрессировал. Поэтому предложенные изменения необходимы".

Затем судьи оправились на совещание. После совещания председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил решение. Согласно решению, Пленум Конституционного суда пришел к мнению, что предложенный президентом Ильхамом Алиевым законопроект Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики" не создает противоречий с общими статьями Конституции Азербайджанской Республики и поэтому может быть вынесен на всеобщее голосование - референдум.

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Проводится заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Фархада Абдуллаева рассматривается законопроект Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики", внесенных подписью президента Ильхама Алиева.

Фархад Абдуллаев объявил, что на заседании участвуют 8 судей.

На заседании также принимает участие заведующий отделом по вопросам законодательства юридической экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев.

Конституционный суд примет обоснованное заключение о соответствии предложенных изменений требованиям Конституции Азербайджанской Республики.

В случае проведения референдума об изменениях в тексте Конституции Азербайджана, обзор заключения Конституционного суда будет приложен к бюллетеню голосования.

Отметим, что в законопроекте Акта референдума, направленного в Конституционный суд, предусмотрено создание поста первого вице-президента и вице-президента Азербайджана, продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет, предоставление президенту полномочий роспуска Милли Меджлиса и объявления внеочередных президентских выборов, устранение возрастного ограничения в президентских выборах, снижение возрастного предела с 25 до 18 лет для участия в парламентских выборах.