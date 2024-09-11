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Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына.
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 06:00
Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 18 семей бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Напомним, что на данный момент в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 570 семей, или 2 090 человек.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınacaq

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