Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына.

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 59 жителей Лачына.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 18 семей бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Напомним, что на данный момент в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 570 семей, или 2 090 человек.