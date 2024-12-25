Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 253 жителя Джебраил

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 253 жителя Лачына.

06:00

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 253 жителя Лачына.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 49 (253 человека) семей бывших вынужденных переселенцев.

Таким образом, в городе Лачын будет обеспечено постоянное проживание 287 семей (1 169 человек).

Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.