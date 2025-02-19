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Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила.
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 06:00
Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 37 (212 человека) семей бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

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