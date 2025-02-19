Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила.

https://static.report.az/photo/7bfba145-c66f-3960-80ec-3cad151b78f8.jpeg https://static.report.az/photo/7bfba145-c66f-3960-80ec-3cad151b78f8.jpeg

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 212 жителей Джебраила. Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 37 (212 человека) семей бывших вынужденных переселенцев. Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram