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В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 165 жителей Джебраила.
Внутренняя политика
13 января 2025 г. 06:40
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, сегодня выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 39 семей (165 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

06:00

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 165 жителей Джебраила.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 39 (165 человек) семей бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

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