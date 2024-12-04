В город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I Государственной программе Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района Баку в заново отстроенный город Шуша будет отправлена очередная группа б

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I Государственной программе Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района Баку в заново отстроенный город Шуша выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report , на этом этапе в Шушу переселяются 48 семей в составе 164 человек.

Жители Шуши, вернувшиеся на родину выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

06:00

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I Государственной программе Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района Баку в заново отстроенный город Шуша будет отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report , на этом этапе в Шушу переселяются 48 семей в составе 164 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.