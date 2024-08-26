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Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на выборах в Милли Меджлис

Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на выборах в Милли Меджлис Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации в качестве наблюдателя на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 15:12
Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на выборах в Милли Меджлис

Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.

Как сообщает Report, согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" ЦИК, заявки принимаются со дня публикации распоряжения о назначении выборов, срок истекает за пять дней до даты выборов.

Согласно Избирательному кодексу, в качестве наблюдателей могут зарегистрироваться граждане Азербайджана, обладающие активным избирательным правом. Наблюдатели могут быть независимыми, либо представлять зарегистрированного кандидата, политическую партию, блок, неправительственные организации.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün müşahidəçilik üçün ərizələrin DSK-ya təqdim edilməsi başa çatır

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