Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на выборах в Милли Меджлис

Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации в качестве наблюдателя на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Сегодня истекает срок подачи заявок для регистрации наблюдателей на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября.

Как сообщает Report, согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" ЦИК, заявки принимаются со дня публикации распоряжения о назначении выборов, срок истекает за пять дней до даты выборов.

Согласно Избирательному кодексу, в качестве наблюдателей могут зарегистрироваться граждане Азербайджана, обладающие активным избирательным правом. Наблюдатели могут быть независимыми, либо представлять зарегистрированного кандидата, политическую партию, блок, неправительственные организации.