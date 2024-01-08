Сегодня истекает срок подачи документов в ЦИК на регистрацию кандидатов в президенты

Сегодня истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах.
Как сообщает Report, подача документов началась 19 декабря 2023 года.
Срок истекает в 18:00 8 января этого года.
На сегодняшний день одобрена кандидатура 17 человек на президентские выборы.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.
На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.