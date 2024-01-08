О нас

Сегодня истекает срок подачи документов в ЦИК на регистрацию кандидатов в президенты

Сегодня истекает срок подачи документов в ЦИК на регистрацию кандидатов в президенты Сегодня истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах.
Внутренняя политика
8 января 2024 г. 09:12
Сегодня истекает срок подачи документов в ЦИК на регистрацию кандидатов в президенты

Сегодня истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Как сообщает Report, подача документов началась 19 декабря 2023 года.

Срок истекает в 18:00 8 января этого года.

На сегодняшний день одобрена кандидатура 17 человек на президентские выборы.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün prezidentliyə nаmizədin qeydə alınması üçün sənədlərin MSK-ya təqdim edilməsi müddəti başa çatır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
6 января 2024 г. 16:23
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi