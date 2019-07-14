Сегодня исполняется 50 лет со дня прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 50 лет со дня прихода к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Report напоминает, что на прошедшем 14 июля 1969 года пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана.

Таким образом, начался период руководства великого лидера в Азербайджане. Гейдар Алиев руководил Азербайджанской ССР до декабря 1982 года.

Второй приход к власти общенационального лидера Гейдара Алиева приходится на период независимости. Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета 15 июня 1993 года.

Отметим, что Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван Азербайджанской Республики.

После окончания в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне – Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), однако начало Второй мировой войны не позволило ему завершить образование.

В 1941-1944 годах Гейдар Алиев работал вначале в должности заведующего секретной частью архивного отдела в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, а затем – заведующего общим отделом в Совете Народных комиссаров Нахчыванской АССР.

В мае 1944 года был направлен на работу в органы государственной безопасности.

После обучения в 1949-1950 годах в Школе подготовки руководящих кадров Комитета государственной безопасности СССР в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) был назначен в 1950 году начальником отделения в Комитете государственной безопасности Азербайджанской ССР.

В 1957 году окончил заочное отделение исторического факультета Азербайджанского государственного университета (ныне – Бакинский государственный университет).

В 1958 году был назначен начальником отдела контрразведки Комитета государственной безопасности, а в 1964 году – заместителем председателя КГБ Азербайджанской ССР.

В 1966 году успешно окончил в Москве Курсы усовершенствования руководящего состава Высшей школы КГБ имени Ф.Э.Дзержинского.

В 1967 году был назначен на должность председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, в том же году ему было присвоено звание генерал-майора.

На состоявшемся 14 июня 1969 года Пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.

Гейдар Алиев 22 года являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета СССР. В 1974-1979 годах занимал должность заместителя председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.

Избранный в 1976 году кандидатом в члены Политбюро, а в декабре 1982 года – членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Работая в этой должности, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР.

В октябре 1987 года в знак протеста против политического курса, проводимого Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку с занимаемых должностей.

21 января 1990 года Гейдар Алиев выступил в представительстве Азербайджана в Москве в связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками в Баку в ночь с 19 на 20 января, потребовав наказания организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с острой конфликтной ситуацией, возникшей в Нагорном Карабахе, покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Возвратившись 20 июля 1990 года в Баку, Гейдар Алиев спустя два дня отправился в Нахчыван, в том же году был избран народным депутатом Азербайджанской ССР и народным депутатом Нахчыванской АССР.

3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики и на основании соответствующего законодательства стал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. Работал в этой должности до 1993 года.

На учредительной конференции Партии "Ени Азербайджан", состоявшейся 21 ноября 1992 года в городе Нахчыван, Гейдар Алиев был избран председателем партии.

В мае-июне 1993 года в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, поэтому азербайджанский народ выступил с требованием возвращения Гейдара Алиева к власти, и тогдашнее руководство страны вынуждено было пригласить его в Баку.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики, а с 24 июня приступил к осуществлению полномочий президента Азербайджанской Республики.

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.

На выборах, проведенных 11 октября 1998 года при высокой активности народа, он набрал 76,1 процента голосов и вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Согласившись на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, состоявшихся 15 октября 2003 года, Гейдар Алиев в связи с возникшими проблемами со здоровьем отозвал свою кандидатуру в пользу Ильхама Алиева.

12 декабря 2003 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдара Алиева скончался в Кливлендской клинике Соединенных Штатов Америки и 15 декабря был похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

Гейдар Алиев пять раз был награжден орденом Ленина, орденом Красной звезды бывшего СССР и многочисленными медалями, дважды удостоен звания Героя Социалистического труда, а также высших наград различных стран, почетных званий авторитетных вузов.