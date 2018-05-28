Сегодня исполняется 100 лет Азербайджанской Демократической Республике

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День Республики.

Как сообщает Report, минуло 100 лет с создания 28 мая 1918 года первого светского, демократического государства на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики.

16 мая 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики". Согласно распоряжению, 100-летний юбилей образования Азербайджанской Демократической Республики широко отмечается в республике на государственном уровне.

Напомним, что с 1990 года День Республики отмечается как государственный праздник.

В 1917 году в России в результате произошедшей Февральской революции была свергнута Царская Империя. В стране началось национальное движение народов, угнетенных царизмом.

28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) - первое на мусульманском Востоке светское демократическое государство. Эта республика в памяти истории азербайджанцев оставила след в качестве первого опыта Азербайджанской государственности.

Азербайджанская Демократическая Республика, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства.

Первым главой временного правительства Азербайджана был Фатали Хан Хойский. После 10-дневной работы в Тбилиси Национальный Совет был переведен в Гянджу. Только в сентябре 1918 года после очистки Баку под руководством Турецкой армии от дашнакско-русских сил национальное правительство переехало из Гянджи в Баку.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов.

Впервые было признано избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, была Османская империя (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.Э.Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовал всего 23 месяца. К сожалению, независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.