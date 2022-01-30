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Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу

Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Гянджу.
Внутренняя политика
30 января 2022 г. 15:24
Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Гянджу.

Как передает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи и возложил к нему цветы.

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра обслуживания ASAN №2 .

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ во Дворце спорта Гянджи, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и заложил фундамент Мемориального комплекса Гянджи.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Государственному информационному агентству Азербайджана - АЗЕРТАДЖ.

Обширные материалы визита будут опубликованы 31 января.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev visits Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Gəncədə səfərdə olub

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