Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Гянджу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Гянджу.

Как передает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи и возложил к нему цветы.

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра и Гянджинского регионального центра обслуживания ASAN №2 .

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ во Дворце спорта Гянджи, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и заложил фундамент Мемориального комплекса Гянджи.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Государственному информационному агентству Азербайджана - АЗЕРТАДЖ.

Обширные материалы визита будут опубликованы 31 января.