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Сегодня госслужащие Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня госслужащие Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник 23 Июня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник государственных служащих.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 00:01
Сегодня госслужащие Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник государственных служащих.

Как напоминает Report, профессиональный праздник госслужащих учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая 2006 года.

Учитывая роль государственной службы в создании демократического, правового и светского государства и объявление Генассамблеей ООН 23 июня Днем государственной службы Организации объединенных наций, было принято решение объявить этот день профессиональным праздником госслужащих в Азербайджане.

Одним из важных результатов реформ, проводимых в сфере госслужбы в Азербайджане, является принятие 21 июня 2000 года закона "О государственной службе". Принятием этого закона в Азербайджане была заложена основа формирования единой государственной политики в сфере государственной службы, основными принципами кадровой политики в этой сфере стали место государственных служащих в общество, их права и обязанности. В сфере госслужбы было принято множество документов и создана обширная правовая база. Эти документы охватили основные направления госслужбы в Азербайджане и сформировали необходимую правовую базу, соответствующий механизм исполнения и контроля для деятельности госслужащих.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün dövlət qulluqçularının peşə bayramıdır

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