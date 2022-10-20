Сегодня годовщина освобождения Зангилана от оккупации

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Сегодня, 20 октября – очередная годовщина освобождения Зангилана от армянской оккупации.

Report напоминает, что минуло два года со времени, когда город был очищен от армянских оккупантов.

20 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилан и еще 6 сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.

20 октября были также освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского и Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского районов. На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой Азербайджанской армии, — очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте, вдоль реки Араз.

23 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Зангиланский район. Верховный главнокомандующий поднял в Зангилане государственный флаг Азербайджана.

После освобождения Зангилана параллельно с разминированием продолжаются строительно-восстановительные работы, на территории района успешно ведется восстановление инфраструктуры. Неслучайно жизнь уже вернулась в Зангилан. Именно с этого района началось возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. В этом году началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агалы, восстановленное на основе концепции "умное село". Переселение жителей на родную землю началось с июля этого года.

26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент первого проекта "умное село", охватывающего Агалы 1, 2 и 3 Зангиланского района. 27 мая этого года уже было открыто "умное село" Агалы-1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Кроме того, на территории района строится первый аэропорт. Аэропорту "Зангилан" уже присвоен статус международного. Это первый аэропорт, построенный в Восточном-Зангезурском экономическом районе Азербайджана и второй на освобожденных от оккупации территориях. До этого был введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули. Еще один аэропорт на освобожденных территориях строится в Лачынском районе.

Согласно распоряжениям главы государства от 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группе отличившихся в боях военнослужащих была присвоена медаль "За освобождение Зангилана". Они были награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий по освобождению района от оккупации.

Зангиланский район расположен в южной части Карабаха, на границе с Ираном. Население района площадью 707 квадратных км до оккупации составляло 45 тысяч человек (в 1993 году - 39 тыс.). Территория района расположена во внутренней части южной стороны Малого Кавказа.

На территории района в основном умеренно-теплый климат. Здесь протекают реки Араз, Охчучай, Хакари и Баситчай, ресурсы которых использовались для домашнего и сельского хозяйств и в других областях. Тут же добывали строительный камень, известняк-сырец, золото, черный мрамор и др. полезные ископаемые.

Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра с одноименным названием, здесь располагались 5 поселков и 79 деревень. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, сады и леса вырублены.