Сегодня годовщина освобождения Зангилана от оккупации

Сегодня, 20 октября – очередная годовщина освобождения Зангилана от армянской оккупации.
20 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилан и еще 6 сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.
20 октября были также освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского и Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского районов. На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.
Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой Азербайджанской армии, — очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте, вдоль реки Араз.
23 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Зангиланский район. Верховный главнокомандующий поднял в Зангилане государственный флаг Азербайджана.
После освобождения Зангилана параллельно с разминированием продолжаются строительно-восстановительные работы, на территории района успешно ведется восстановление инфраструктуры. Неслучайно жизнь уже вернулась в Зангилан. Именно с этого района началось возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. В этом году началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агалы, восстановленное на основе концепции "умное село". Переселение жителей на родную землю началось с июля этого года.
26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент первого проекта "умное село", охватывающего Агалы 1, 2 и 3 Зангиланского района. 27 мая этого года уже было открыто "умное село" Агалы-1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.
Кроме того, на территории района строится первый аэропорт. Аэропорту "Зангилан" уже присвоен статус международного. Это первый аэропорт, построенный в Восточном-Зангезурском экономическом районе Азербайджана и второй на освобожденных от оккупации территориях. До этого был введен в эксплуатацию Международный аэропорт Физули. Еще один аэропорт на освобожденных территориях строится в Лачынском районе.
Согласно распоряжениям главы государства от 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группе отличившихся в боях военнослужащих была присвоена медаль "За освобождение Зангилана". Они были награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий по освобождению района от оккупации.
Зангиланский район расположен в южной части Карабаха, на границе с Ираном. Население района площадью 707 квадратных км до оккупации составляло 45 тысяч человек (в 1993 году - 39 тыс.). Территория района расположена во внутренней части южной стороны Малого Кавказа.
На территории района в основном умеренно-теплый климат. Здесь протекают реки Араз, Охчучай, Хакари и Баситчай, ресурсы которых использовались для домашнего и сельского хозяйств и в других областях. Тут же добывали строительный камень, известняк-сырец, золото, черный мрамор и др. полезные ископаемые.
Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра с одноименным названием, здесь располагались 5 поселков и 79 деревень. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, сады и леса вырублены.