О нас
Аудио новости

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии 00:00
Внутренняя политика
18 апреля 2022 г. 00:00
Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.

Как напоминает Report, прошло 29 лет со дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. Они пытались защитить себя, отступив в горы.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере "Портда", прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Данные о Башлыбельской трагедии была включена в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.

После того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации по итогам Отечественной войны, был проведен осмотр села Башлыбель с помощью дронов. В ходе осмотра было выявлено, что все жилые дома, административные здания и инфраструктура, существовавшие в селе до оккупации, были полностью разрушены.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей, зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении.

Следствием было установлено, что во время оккупации в результате военной агрессии Армении в начале апреля 1993 года против Кяльбаджарского района, армянские вооруженные силы проявили особую жестокость и бесчеловечность по отношению к гражданскому населению в селе Башлыбель этого района.

Согласно материалам следствия, село Башлыбель, где было 259 домов, 1 средняя школа, 1 детский сад и 1 больница, до оккупации было одним из крупнейших сел Кяльбаджарского района с населением 1 996 человек, расположенном в долине двух горных рек на высоте 2000 метров у подножия Делидаг в 64 км от районного центра.

Было установлено, что 3 апреля 1993 года вооруженные силы Армении атаковали село Башлыбель, разграбили и сожгли дома жителей села. 62 человека, которые не смогли покинуть село, укрылись в естественных пещерах в горной местности под названием "Портда", расположенной в самой высокой части села. Из этих 62 человек 48 были жителями села Башлыбель, 1 житель села Тахтабаши, 4 жителя Лачынского района и еще 9 военнослужащих, оборонявших село.

Не остановившись на совершенных ими преступлениях армянские военнослужащие, вооруженные автоматами и крупнокалиберным оружием, 18 апреля 1993 года с 15 до 21 часа начали обстреливать укрытия, где прятались безоружные, беспомощные гражданские лица. В результате были убиты 12 человек, не имевших возможности оказать какое-либо сопротивление (в том числе подростки 12-ти и 16-ти лет, а также 6 женщин и 6 мужчин) – 63-летний Самедов Ягуб Иса оглу, 54-летняя Ахмедова Бюсат Алиш гызы, 12-летняя Ахмедова Зовгийя Биннет гызы, 60-летний Эмралиев Мухаммед Абыш оглу, 29-летний Эмралиев Сурхай Мухаммед оглу, 21-летний Эмралиев Чингиз Мухаммед оглу, 16-летняя Эмралиева Айгюн Мухаммед гызы, 67-летняя Гасанова Чичек Микаил гызы, 68-летняя Джафарова Гюларя Джафар гызы, 95-летняя Джафарова Гюльгез Гадим гызы, 22-летний Абдуллаев Вугар Иса оглу и 52-летний Аскеров Алиман Авез оглу.

В результате нападения 14 человек – 93-летняя Бабаева Кюбра Гадим гызы, 23-летняя Эмралиева Арзу Биннет гызы, 56-летний Ахмедов Биннет Абдулали оглу, 13-летний Ахмедов Нийет Биннет оглу, 15-летняя Ахмедова Шаргийя Биннет гызы, 56-летняя Эмралиева Зибейда Абыш гызы, 67-летняя Гасанова Лейли Али гызы, 58-летняя Гасанова Мермер Джавад гызы, 63-летняя Гасанова Шамама Гусейн гызы, 36-летняя Гасанова Зейнаб Махмуд гызы, 63-летняя Гасымова Туту Алы гызы, 2-летний Мухаммедов Хокмдар Сурхай оглу, 73-летняя Юсифова Шамама Ага гызы и 65-летний Мансимов Гусейн Ибрагим оглу были взяты в заложники. Впоследствии эти лица были освобождены, однако в результате полученных ими моральных и психологических потрясений 9 человек из них скончались.

Следствием было также установлено, что 7 из 36 человек, укрывшихся в пещерах, из-за полученных травм скончались в различных селах Кяльбаджарского района.

Оставшиеся в живых жители села Башлыбель, разделившись на две группы ночью 12 мая 1993 года с риском для жизни подошли к пещерам, где были убиты их соотечественники, и закопали тела 12 человек, убитых армянами из огнестрельного оружия, в два ряда (по 6 могил в каждом ряду).

После 19 апреля 1993 года, прожив в осаде 113 дней, 29 выживших - 21-летняя Ахмедова Севиль Биннат гызы, 55-летний Ахмедов Хуммат Абдулали оглу, 45-летний Алескеров Алекпер Алескер оглу, 36-летняя Алескерова Сармая Садыг гызы, 16-летний Алескеров Хабил Алекбар оглу, 14-летний Алескеров Рустам Алекбар оглу, 12-летняя Алескерова Самира Алекбар гызы, 9-летняя Алескерова Тасира Алекбар гызы, 33-летний Амралиев Хасай Мухаммад оглу, 31-летняя Амралиева Наргиз Мансим гызы, 6-летний Амралиев Эльмдар Хасай оглу, 4-летний Амралиев Шахрияр Хасай оглу, 27-летний Азизов Эльшад Хасан оглу, 25-летний Азизов Исмат Гусейн оглу, 23-летний Джафаров Махир Махьяддин оглу, 58-летний Гадимов Гадим Мухтар оглу, 32-летний Гасанов Газанфар Махмуд оглу, 38-летний Хасанов Яхья Махмуд оглу, 25-летняя Аскерова Хаджар Ахлиман гызы, 23-летняя Аскерова Лалазар Ахлиман гызы, 15-летний Аскеров Вакил Ахлиман оглу, 23-летний Аббасов Джаллат Агаверди оглу, 19-летний Мехтиев Салим Юсифали оглу, 22-летний Аббасгулуев Мазахир Талиб оглу, 23-летний Аббасов Адалат Арзуман оглу, 25-летний Абдуллаев Музахим Магеррам оглу, 23-летний Ахмедов Халил Сулейман оглу, 22-летний Аскеров Мушгиг Гулбаба оглу и 23-летний Мурадов Физули Акрам оглу отправились в направлении села Чайкенд Кяльбаджарского района по труднопроходимой горной местности, перейдя реку Тертер и гору Гошгар в направлении Дашкесанского района, в июле 1993 года дошли до села Зивлан Дашкесанского района и таким образом спаслись.

Решением суда об эксгумации тел следователями Следственного управления Генеральной прокуратуры 24 апреля 2021 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района были осуществлены следственные мероприятия. В яме глубиной 50 сантиметров найдены скелеты - останки 12 человек. Кроме того, в ходе следственных мер на месте преступления в пещерах, где укрывались гражданские лица, были выявлены различные бытовые предметы, гильзы и пули, доказывающие умышленное убийство гражданских лиц, которые согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства были упакованы и задокументированы.

Для установления личности жертв были взяты образцы ДНК у останков и у членов семей, утверждающих, что они являются близкими родственниками погибших, а также были назначены другие судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности оставшихся в живых свидетелей, их опроса и установления всех имеющих отношение к делу обстоятельств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün Başlıbel faciəsinin ildönümüdür

Самое важное

Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi