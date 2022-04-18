Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии

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Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.

Как напоминает Report, прошло 29 лет со дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. Они пытались защитить себя, отступив в горы.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере "Портда", прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Данные о Башлыбельской трагедии была включена в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.

После того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации по итогам Отечественной войны, был проведен осмотр села Башлыбель с помощью дронов. В ходе осмотра было выявлено, что все жилые дома, административные здания и инфраструктура, существовавшие в селе до оккупации, были полностью разрушены.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей, зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении.

Следствием было установлено, что во время оккупации в результате военной агрессии Армении в начале апреля 1993 года против Кяльбаджарского района, армянские вооруженные силы проявили особую жестокость и бесчеловечность по отношению к гражданскому населению в селе Башлыбель этого района.

Согласно материалам следствия, село Башлыбель, где было 259 домов, 1 средняя школа, 1 детский сад и 1 больница, до оккупации было одним из крупнейших сел Кяльбаджарского района с населением 1 996 человек, расположенном в долине двух горных рек на высоте 2000 метров у подножия Делидаг в 64 км от районного центра.

Было установлено, что 3 апреля 1993 года вооруженные силы Армении атаковали село Башлыбель, разграбили и сожгли дома жителей села. 62 человека, которые не смогли покинуть село, укрылись в естественных пещерах в горной местности под названием "Портда", расположенной в самой высокой части села. Из этих 62 человек 48 были жителями села Башлыбель, 1 житель села Тахтабаши, 4 жителя Лачынского района и еще 9 военнослужащих, оборонявших село.

Не остановившись на совершенных ими преступлениях армянские военнослужащие, вооруженные автоматами и крупнокалиберным оружием, 18 апреля 1993 года с 15 до 21 часа начали обстреливать укрытия, где прятались безоружные, беспомощные гражданские лица. В результате были убиты 12 человек, не имевших возможности оказать какое-либо сопротивление (в том числе подростки 12-ти и 16-ти лет, а также 6 женщин и 6 мужчин) – 63-летний Самедов Ягуб Иса оглу, 54-летняя Ахмедова Бюсат Алиш гызы, 12-летняя Ахмедова Зовгийя Биннет гызы, 60-летний Эмралиев Мухаммед Абыш оглу, 29-летний Эмралиев Сурхай Мухаммед оглу, 21-летний Эмралиев Чингиз Мухаммед оглу, 16-летняя Эмралиева Айгюн Мухаммед гызы, 67-летняя Гасанова Чичек Микаил гызы, 68-летняя Джафарова Гюларя Джафар гызы, 95-летняя Джафарова Гюльгез Гадим гызы, 22-летний Абдуллаев Вугар Иса оглу и 52-летний Аскеров Алиман Авез оглу.

В результате нападения 14 человек – 93-летняя Бабаева Кюбра Гадим гызы, 23-летняя Эмралиева Арзу Биннет гызы, 56-летний Ахмедов Биннет Абдулали оглу, 13-летний Ахмедов Нийет Биннет оглу, 15-летняя Ахмедова Шаргийя Биннет гызы, 56-летняя Эмралиева Зибейда Абыш гызы, 67-летняя Гасанова Лейли Али гызы, 58-летняя Гасанова Мермер Джавад гызы, 63-летняя Гасанова Шамама Гусейн гызы, 36-летняя Гасанова Зейнаб Махмуд гызы, 63-летняя Гасымова Туту Алы гызы, 2-летний Мухаммедов Хокмдар Сурхай оглу, 73-летняя Юсифова Шамама Ага гызы и 65-летний Мансимов Гусейн Ибрагим оглу были взяты в заложники. Впоследствии эти лица были освобождены, однако в результате полученных ими моральных и психологических потрясений 9 человек из них скончались.

Следствием было также установлено, что 7 из 36 человек, укрывшихся в пещерах, из-за полученных травм скончались в различных селах Кяльбаджарского района.

Оставшиеся в живых жители села Башлыбель, разделившись на две группы ночью 12 мая 1993 года с риском для жизни подошли к пещерам, где были убиты их соотечественники, и закопали тела 12 человек, убитых армянами из огнестрельного оружия, в два ряда (по 6 могил в каждом ряду).

После 19 апреля 1993 года, прожив в осаде 113 дней, 29 выживших - 21-летняя Ахмедова Севиль Биннат гызы, 55-летний Ахмедов Хуммат Абдулали оглу, 45-летний Алескеров Алекпер Алескер оглу, 36-летняя Алескерова Сармая Садыг гызы, 16-летний Алескеров Хабил Алекбар оглу, 14-летний Алескеров Рустам Алекбар оглу, 12-летняя Алескерова Самира Алекбар гызы, 9-летняя Алескерова Тасира Алекбар гызы, 33-летний Амралиев Хасай Мухаммад оглу, 31-летняя Амралиева Наргиз Мансим гызы, 6-летний Амралиев Эльмдар Хасай оглу, 4-летний Амралиев Шахрияр Хасай оглу, 27-летний Азизов Эльшад Хасан оглу, 25-летний Азизов Исмат Гусейн оглу, 23-летний Джафаров Махир Махьяддин оглу, 58-летний Гадимов Гадим Мухтар оглу, 32-летний Гасанов Газанфар Махмуд оглу, 38-летний Хасанов Яхья Махмуд оглу, 25-летняя Аскерова Хаджар Ахлиман гызы, 23-летняя Аскерова Лалазар Ахлиман гызы, 15-летний Аскеров Вакил Ахлиман оглу, 23-летний Аббасов Джаллат Агаверди оглу, 19-летний Мехтиев Салим Юсифали оглу, 22-летний Аббасгулуев Мазахир Талиб оглу, 23-летний Аббасов Адалат Арзуман оглу, 25-летний Абдуллаев Музахим Магеррам оглу, 23-летний Ахмедов Халил Сулейман оглу, 22-летний Аскеров Мушгиг Гулбаба оглу и 23-летний Мурадов Физули Акрам оглу отправились в направлении села Чайкенд Кяльбаджарского района по труднопроходимой горной местности, перейдя реку Тертер и гору Гошгар в направлении Дашкесанского района, в июле 1993 года дошли до села Зивлан Дашкесанского района и таким образом спаслись.

Решением суда об эксгумации тел следователями Следственного управления Генеральной прокуратуры 24 апреля 2021 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района были осуществлены следственные мероприятия. В яме глубиной 50 сантиметров найдены скелеты - останки 12 человек. Кроме того, в ходе следственных мер на месте преступления в пещерах, где укрывались гражданские лица, были выявлены различные бытовые предметы, гильзы и пули, доказывающие умышленное убийство гражданских лиц, которые согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства были упакованы и задокументированы.

Для установления личности жертв были взяты образцы ДНК у останков и у членов семей, утверждающих, что они являются близкими родственниками погибших, а также были назначены другие судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности оставшихся в живых свидетелей, их опроса и установления всех имеющих отношение к делу обстоятельств.