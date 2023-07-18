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Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын

Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын.
Внутренняя политика
18 июля 2023 г. 08:22
Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын

Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын.

Как передает Report, очередная колонна отправлена из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в Лачын переселились еще 18 семей - 73 человека.

Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

В церемонии отправки семей в город Лачын приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, спецпредставительства Президента Азербайджана в Лачынском районе, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачынского района.

Таким образом, в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 111 семей - 424 человека.

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Версия на английском языке Another 18 families leave for Lachin
Версия на азербайджанском языке Bu gün daha bir neçə ailə Laçın şəhərinə yola salınıb

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