Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын

Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын.

Сегодня еще несколько семей отправились в город Лачын.

Как передает Report, очередная колонна отправлена из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в Лачын переселились еще 18 семей - 73 человека.

Семьи поселятся в домах, которые после прекращения оккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

В церемонии отправки семей в город Лачын приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, спецпредставительства Президента Азербайджана в Лачынском районе, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачынского района.

Таким образом, в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 111 семей - 424 человека.