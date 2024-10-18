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Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана Сегодня - День восстановления государственной независимости Азербайджана.
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 00:00
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

Сегодня - День восстановления государственной независимости Азербайджана.

Report напоминает, что 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

Конституционный акт основывается на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" и устанавливает, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

В этом году 18 октября исполняется 33 года со дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

В начале прошлого века азербайджанский народ создал независимую республику, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики.

В мае 1992 года был принят Государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – утвержден трехцветный флаг и государственный герб с изображением пламени и восьмиконечной звезды.

На пленарном заседании Парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В этот же день президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости".

Согласно утвержденному закону, 18 октября - День государственной независимости был переименован и объявлен Днем восстановления независимости.

Отмечаемый ежегодно в Азербайджане День восстановления независимости считается рабочим днем.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

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