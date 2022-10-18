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Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана 00:00 готовый
Внутренняя политика
18 октября 2022 г. 00:00
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

Сегодня - День восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как напоминает Report, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

Конституционный акт основывается на Декларации о независимости, принятой Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" и устанавливает, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

В этом году 18 октября исполняется 31 год со дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

В начале прошлого века азербайджанский народ создал независимую республику, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджанский народ второй раз после 1991 года отмечает этот праздник совершенно иначе, как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность.

В мае 1992 года был принят Государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – утвержден трехцветный флаг и государственный герб с изображением пламени и восьмиконечной звезды.

На пленарном заседании Парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В этот же день президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости".

Согласно утвержденному закону, 28 мая - День Республики и 18 октября - День государственной независимости были переименованы. Так, 28 мая объявлено Днем независимости, а 18 октября - Днем восстановления независимости.

День восстановления независимости – рабочий день, отмечающийся как праздник.

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Версия на английском языке Azerbaijan celebrating Day of Restoration of Independence today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür

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