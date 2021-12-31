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Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
Внутренняя политика
31 декабря 2021 г. 00:00
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности.

Празднование этого дня стало необходимостью и моральной потребностью азербайджанцев всего мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками в более чем 70 странах мира. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, отстранив на второй план Новый год. День солидарности отмечают даже представители диаспоры, не являющиеся азербайджанцами, но родившиеся и выросшие в Азербайджане.

Основы Дня солидарности азербайджанцев всего мира были заложены в конце декабря 1989 года во время разрушения границ (границы СССР) в Нахчыване. Между Северным и Южным Азербайджаном были разрушены пограничные столбы. В это время в Стамбуле проходила Конференция тюркоязычных народов. На этой конференции также было принято решение о проведении Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

16 декабря 1991 года в Нахчыване Гейдар Алиев, в то время занимающий пост председателя Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики, учитывая важность единства азербайджанцев всего мира, объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

В ответ на военную агрессию Армении против нашей страны 27 сентября 2020 года армия Азербайджана под командованием Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию. Победоносная Азербайджанская армия в течение 44 дней, полных героизма, нанесла врагу тяжелое поражение и восстановила территориальную целостность нашей страны. Славная Победа, которая будет вечно жить в истории нашей национальной государственности и в памяти нашего народа, была достигнута благодаря единству народа и власти, высокому профессионализму нашей армии и интенсивной политической и дипломатической деятельности.

Самоотверженный труд проживающих за рубежом наших соотечественников в деле доведения до мировой общественности правой позиции Азербайджана в период Отечественной войны, их смелые выступления против коварных провокаций врага и настроенных против Азербайджана кругов стали достойным вкладом в нашу победу.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

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