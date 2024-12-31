Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности.

История Дня солидарности азербайджанцев всего мира уходит корнями в 1989 год, когда произошли два значимых события. 31 декабря того года в Нахчыване на советско-иранской границе были разрушены погранично-инженерные укрепления, благодаря чему впервые спустя несколько десятилетий жители страны смогли соединиться с соотечественниками, проживающими на территории Южного Азербайджана. В тот же день в Стамбуле открылась Конференция тюркоязычных народов. 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, проведенном под председательством Гейдара Алиева, было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Для принятия законодательного акта Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны - Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета АР, учитывая обращение, принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками во всех странах. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, его отмечают также многие проживающие в зарубежных странах выходцы из Азербайджана, не являющиеся по национальности азербайджанцами.

В ответ на военную агрессию Армении против нашей страны 27 сентября 2020 года армия Азербайджана под командованием Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева начала широкомасштабную контрнаступательную операцию. Героическая азербайджанская армия в течение 44 дней нанесла врагу тяжелое поражение.

В результате однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны. Проявив профессионализм и героизм, азербайджанская армия за сутки заняла все стратегические места, в итоге армия противника была вынуждена сдаться. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди. Президент, выступая на военном параде в Ханкенди по случаю 8 ноября-Дня Победы, сказал: "Таким образом, мы восстановили историческую справедливость. 20 сентября 2023 года останется в нашей истории, как и 8 Ноября. После Шушинской операции 8 ноября хребет вражеской армии был сломлен, и через день враг подписал акт о капитуляции. 23 апреля этого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность, взяв под контроль азербайджано-армянскую границу в Лачынском направлении. А 20 сентября мы полностью восстановили государственный суверенитет. Тем самым с сепаратистами было покончено раз и навсегда. В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня Азербайджанское государство контролирует всю территорию, и причиной тому являются наши храбрецы, которые стоят сегодня на этой площади, и десятки тысяч азербайджанских солдат. Мы добились этой Победы ценой их крови и жизней”.

Азербайджанцы всего мира продемонстрировали непоколебимое единство и в период 44-дневной Отечественной войны, и во время антитеррористической операции, тесно сплотившись вокруг президента страны. Славная Победа, которая будет вечно жить в истории национальной государственности и в памяти народа, была достигнута благодаря единству народа и власти, высокому профессионализму армии и интенсивной политической и дипломатической деятельности.