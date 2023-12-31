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Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 00:00
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как напоминает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности.

Празднование этого дня стало необходимостью и моральной потребностью азербайджанцев всего мира.

Основы Дня солидарности азербайджанцев всего мира были заложены в конце декабря 1989 года во время разрушения границ (границы СССР) в Нахчыване. Между Северным и Южным Азербайджаном были разрушены пограничные столбы. В это время в Стамбуле проходила Конференция тюркоязычных народов. На этой конференции было принято решение о проведении Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками во всех странах. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, его отмечают даже представители диаспоры, не являющиеся азербайджанцами, но родившиеся и выросшие в Азербайджане.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении по всему фронту азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию, впоследствии получившую название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война завершилась освобождением территорий Азербайджана от оккупации благодаря полководческим способностям, дипломатическому мастерству, принципиальности и железной воле Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Была восстановлена территориальная целостность страны. Тем самым Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева обеспечила реализацию невыполненных резолюций Совета Безопасности ООН, очистила Карабах от оккупантов.

Для обеспечения положений Трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода войск вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, а также полного восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики 19 сентября 2023 года в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник, подняв белый флаг, сдался. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

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