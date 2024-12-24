Сегодня день рождения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева

Сегодня день рождения президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Сегодня день рождения президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Report напоминает, что главе государства исполняется 63 года.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку, с 1967 по 1977 годы учился в средней школе № 6. В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании МГИМО в 1982 году поступил в аспирантуру университета. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. С 1985 по 1990 годы преподавал в альма-матер.

С 1991 по 1994 годы Ильхам Алиев занимался бизнесом, возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года занимал должность вице-президента, а затем первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Принимал активное участие в реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев - автор ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана. Доктор политических наук. Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался членом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

С 1997 года является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. В 1999 году был избран заместителем председателя правящей партии "Ени Азербайджан", в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем партии. С этой даты и по сей день является председателем ПЕА.

В 2001-2003 годах был руководителем делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, членом Бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил с себя полномочия депутата.

15 октября 2003 года избран президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах более 76% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева. В апреле 2004 года за активное участие в деятельности ПАСЕ и приверженность европейским идеалам был награжден дипломом почетного члена организации и медалью ПАСЕ.

Ильхам Алиев, получивший на выборах 15 октября 2008 года 88,73% голосов избирателей, был повторно избран президентом Азербайджана. Получив на выборах 9 октября 2013 года 84,54% голосов избирателей, Ильхам Алиев в очередной раз был избран президентом страны.

На выборах, прошедших 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев вновь был избран президентом Азербайджана, набрав 86,02 % голосов избирателей.

Ильхам Алиев, получивший на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года 92,12% голосов избирателей, вновь избран президентом Азербайджана.

Ильхам Алиев владеет русским, английским, французским и турецким языками.

В 1983 году Ильхам Алиев женился на Мехрибан Алиевой. У семейной пары трое детей - Лейла, Арзу и Гейдар, и пятеро внуков.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении вдоль линии фронта азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию, впоследствии получившую название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война завершилась освобождением от оккупации территорий Азербайджана благодаря полководческому таланту, дипломатическому мастерству, принципиальности и железной воле Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Была восстановлена территориальная целостность страны. Тем самым азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева обеспечила реализацию невыполненных резолюций Совета Безопасности ООН, очистила Карабах от оккупантов.

Все это - результат дальновидной политики Ильхама Алиева, его полководческого таланта, политических, экономических и военных реформ, успешной внешней политики.

Для обеспечения положений Трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода войск вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, а также полного восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики 19 сентября 2023 года в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник, подняв белый флаг, сдался. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

15 октября 2023 года глава государства посетил город Ханкенди , Ходжавендский , Шушинский, Ходжалинский , Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, везде был поднят азербайджанский флаг.

Ордена, награды и почетные звания, которыми награжден президент Ильхам Алиев:

Ордена:

Орден Румынии "Румынская звезда" (11 октября 2004 года)

Орден "Король Абдул-Азиз" Королевства Саудовская Аравия (8 марта 2005 года)

Орден Александра Невского I степени Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации (11 апреля 2005 года)

Орден "Гейдар Алиев" Азербайджанской Республики (28 апреля 2005 года)

Орден Преподобного Сергия Радонежского I степени Русской Православной Церкви (14 сентября 2005 года)

Орден "Шейхулислам" Управления мусульман Кавказа (22 декабря 2005 года)

Орден "Командор Большого креста Почетного легиона" Французской Республики (29 января 2007 года)

Орден Большого Креста Республики Польша "За заслуги" (26 февраля 2008 года)

Орден "Князь Ярослав Мудрый" Украины 1 степени (22 мая 2008 года)

Орден "Мубарак аль-Кабир" Государства Кувейт (10 февраля 2009 года)

Степень "Кавалер Большого креста" ордена "Три звезды" Латвийской Республики (10 августа 2009 года)

Орден Русской Православной Церкви "Слава и почет" I степени (24 апреля 2010 г.)

Ранг Большого креста Национального ордена Румынии "За верную службу" (18 апреля 2011 года)

Орден "Стара Планина" Республики Болгария (14 ноября 2011 года)

Орден "Исмоили Сомони" Республики Таджикистан (12 июля 2012 года)

Орден "Дружбы народов" Беларуси (28 августа 2012 года)

Орден Республики Сербия на ленте (22 февраля 2013 года)

Орден "Государственный знак" Турецкой Республики (12 ноября 2013 года)

Орден "Свобода" Украины (18 ноября 2013 года)

Высший орден тюркского мира (12 ноября 2021 года)

Почетные научные звания:

Почетный доктор Московского государственного института международных отношений (7 февраля 2004 г.)

Почетный профессор Казахского государственного Евразийского университета имени Льва Гумилева и медаль "Золотой воин" (1 марта 2004 г.)

Почетный доктор Университета Гырыггала в Турции (25 марта 2004 года)

Почетный доктор Университета Билкенд в Турции и лауреат премии мира имени Ихсана Дограмаджи (14 апреля 2004 года)

Почетный доктор Университета нефти и газа Плоешти, Румыния (12 октября 2004 года)

Почетный профессор Болгарского университета национального и мирового хозяйства (23 сентября 2005 года)

Почетный доктор Университета Kyunq He Республики Корея (24 апреля 2007 года)

Почетный доктор иорданского университета (29 июля 2007 года)

Почетный доктор Университета Корвинуса в Венгрии (18 февраля 2008 года)

Почетный профессор МГУ (21 февраля 2008 года)

Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (22 мая 2008 года)

Почетный профессор Туркменского государственного университета имени Махтумкули (28 ноября 2008 года)

Почетный доктор Бакинского государственного университета (2 ноября 2009 года)

Почетный профессор Белорусского государственного университета (12 ноября 2009 года)

Почетный доктор Таджикского национального университета (16 октября 2014 года)

Диплом "Почетный профессор истории" университета Жэньминь Китая (11 декабря 2015 года)

Награды спортивных организаций:

Черный пояс и сертификат 6-го дана Всемирной федерации тхэквондо (10 октября 2003 года)

Специальный приз Международной федерации борьбы (FILA) (3 апреля 2004 года)

Орден "Олимпия" Международного олимпийского комитета (19 апреля 2004 года)

Специальный приз Европейской ассоциации любительского бокса (1 мая 2004 года)

Орден Почета "Большой кордон" Международного военно-спортивного совета (27 мая 2005 года)

Знак отличия Международной конфедерации спортивных организаций стран СНГ (26 сентября 2005 года)

Медаль "Легенда спорта" Международной федерации борьбы (FILA) (17 сентября 2007 года)

Высшая награда Национального олимпийского комитета Беларуси (26 октября 2007 года)

Орден "Олимпия" Национального олимпийского комитета Азербайджана (27 декабря 2007 года)

Диплом Почетного 9-го дана Всемирной федерации каратэ (20 марта 2008 года)

Знак "Почет" европейского движения справедливых игр (15 мая 2009 года)

Высшая паралимпийская премия Международного паралимпийского комитета (26 июня 2015 года).

Коллектив информационного агентства Report поздравляет президента с Днем рождения, желает главе государства долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в деятельности!