Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, первому вице-президенту исполняется 53 года.

Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась в 1964 году в городе Баку.

В 1982 году, окончив с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку, поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Наримана Нариманова.

В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М.Сеченова.

В 1988-1992 годах работала в Москве в Научно-исследовательском институте глазных болезней.

В 1995 году учредила Фонд культуры Азербайджана, который возглавляет в настоящее время.

В 1996 году с целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры учредила журнал "Азербайджан – Ирс", издающийся на трех языках (азербайджанском, английском и русском).

В октябре 2002 года была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

С 2004 года возглавляет Фонд Гейдара Алиева, созданный с целью изучения богатого политического наследия общенационального лидера азербайджанского народа и пропаганды его идей национальной государственности.

В августе 2004 года за заслуги в сохранении и развитии устной народной литературы и национального музыкального наследия Азербайджана была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

В декабре 2004 года на IV Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики была избрана членом Исполнительного комитета НОК.

С 2004 года является членом Политического совета, а с 2013 года – заместителем председателя Партии "Ени Азербайджан".

В 2005 году получила ученую степень доктора философии по философии.

В 2005, 2010 и 2015 годах избиралась депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики третьего, четвертого и пятого созывов.

В ноябре 2006 года за широкомасштабную деятельность в гуманитарной сфере, в том числе за большую поддержку развития межцивилизационного и межкультурного диалога, пропаганды исламского культурного наследия и решения проблем детей, нуждающихся в заботе, была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

В июне 2016 года на проходящем в Баку IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

21 февраля 2017 года была назначена Первым вице-президентом Азербайджанской Республики. В связи с этим 6 марта 2017 года были приостановлены ее полномочия депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Замужем, имеет двух дочерей, сына и пятерых внуков.

Награды, премии и почетные звания:

Орден "Гейдар Алиев" (Азербайджанская Республика), Орден "Почетного легиона" (Французская Республика), Большой командорский крест ордена Заслуги (Польская Республика), высший орден "Hilal-e Pakistan" (Исламская Республика Пакистан), орден "Sreten" (Республика Сербия), орден "Командорский Крест за Заслуги" (Венгрия), золотая "Медаль Моцарта" ЮНЕСКО, золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН, Золотая медаль и награда Prix de la Fondation Форума Кранс Монтана, Высший орден Европейских олимпийских комитетов, почетный диплом Государства Кувейт;

Премия Гейдара Алиева, премия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, международная премия "Золотое сердце", специальная почетная награда "Olympic Excellence" Международной олимпийской академии, почетная награда Федерации турецко-германской дружбы;

Почетный профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Российской Федерации, почетный доктор Великотырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия Болгарии.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет первого вице-президента Азербайджана госпожу Мехрибан Алиеву с днем рождения, желает долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в деятельности!