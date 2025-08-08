Сегодня день рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ВИДЕО

В селе Алыушагы Самухского района проходит мероприятие, приуроченное ко дню рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие члены семьи и родственники национального героя, представители AZAL, ее коллеги и официальные лица.

Отметим, что 8 августа Хокуме Алиевой исполнилось бы 34 года. Она родилась в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района. После оккупации Кяльбаджарского района в 1993 году вместе с семьей поселилась в селе Алыушагы Самухского района. Позже она создала семью и переехала в Баку. Родители и брат Х.Алиевой в настоящее время проживают в селе Алыушагы Самухского района.

Напомним, что Хокума Алиева погибла 25 декабря 2024 года в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокума Джалил гызы Алиева была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана" и медали "Золотая звезда".