О нас

Сегодня день рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ВИДЕО

Сегодня день рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ВИДЕО В селе Алыушагы Самухского района проходит мероприятие, приуроченное ко дню рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.
Внутренняя политика
8 августа 2025 г. 12:33
Сегодня день рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ВИДЕО

В селе Алыушагы Самухского района проходит мероприятие, приуроченное ко дню рождения национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие члены семьи и родственники национального героя, представители AZAL, ее коллеги и официальные лица.

Отметим, что 8 августа Хокуме Алиевой исполнилось бы 34 года. Она родилась в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района. После оккупации Кяльбаджарского района в 1993 году вместе с семьей поселилась в селе Алыушагы Самухского района. Позже она создала семью и переехала в Баку. Родители и брат Х.Алиевой в настоящее время проживают в селе Алыушагы Самухского района.

Напомним, что Хокума Алиева погибла 25 декабря 2024 года в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хокума Джалил гызы Алиева была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана" и медали "Золотая звезда".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Qəhrəman Hökumə Əliyevanın doğum günü qeyd olunur - VİDEO

Самое важное

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi