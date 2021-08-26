Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась в 1964 году в городе Баку. В 1982 году, окончив с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку, поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Наримана Нариманова. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М.Сеченова. В 1988-1992 годах работала в Москве в Научно-исследовательском институте глазных болезней.

В 1995 году учредила Фонд культуры Азербайджана, который возглавляет в настоящее время.

В 1996 году с целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры учредила журнал "Азербайджан – Ирс", издающийся на трех языках (азербайджанском, английском и русском).

В октябре 2002 года была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

С 2004 года возглавляет Фонд Гейдара Алиева, созданный с целью изучения богатого политического наследия общенационального лидера азербайджанского народа и пропаганды его идей национальной государственности.

В августе 2004 года за заслуги в сохранении и развитии устной народной литературы и национального музыкального наследия Азербайджана была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

В декабре 2004 года на IV Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики была избрана членом Исполнительного комитета НОК.

С 2004 года является членом Политического совета, а с 2013 года – заместителем председателя Партии "Ени Азербайджан".

В 2005 году получила ученую степень доктора философии по философии.

В 2005, 2010 и 2015 годах избиралась депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики третьего, четвертого и пятого созывов.

В ноябре 2006 года за широкомасштабную деятельность в гуманитарной сфере, в том числе за большую поддержку развития межцивилизационного и межкультурного диалога, пропаганды исламского культурного наследия и решения проблем детей, нуждающихся в заботе, была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

В июне 2016 года на проходящем в Баку IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

21 февраля 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики. В связи с этим 6 марта 2017 года были приостановлены ее полномочия депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

5 марта 2021 года распоряжением председателя Партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева назначена первым заместителем председателя партии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, уделяющая особое внимание и заботу участникам 44-дневной Отечественной войны, завершившейся в 2020 году освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации, регулярно проводит встречи с семьями шехидов, инвалидами, ветеранами войны.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, начал на освобожденных от оккупации территориях проекты по восстановлению религиозных памятников, мечетей, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа.

Мехрибан Алиева вышла замуж за Ильхама Алиева в 1983 году. Имеет двух дочерей, сына и пятерых внуков.

Награды, премии и почетные звания:

Орден "Гейдар Алиев" (Азербайджанская Республика), Орден "Почетного легиона" (Французская Республика), Большой командорский крест ордена Заслуги (Польская Республика), высший орден "Hilal-e Pakistan" (Исламская Республика Пакистан), орден "Sreten" (Республика Сербия), орден "Командорский Крест за Заслуги" (Венгрия), золотая "Медаль Моцарта" ЮНЕСКО, золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН, Золотая медаль и награда Prix de la Fondation Форума Кранс Монтана, Высший орден Европейских олимпийских комитетов, почетный диплом Государства Кувейт, орден Дружбы Российской Федерации;

Премия Гейдара Алиева, премия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, международная премия "Золотое сердце", специальная почетная награда "Olympic Excellence" Международной олимпийской академии, почетная награда Федерации турецко-германской дружбы;

Почетный профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Российской Федерации, почетный доктор Великотырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия Болгарии.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет первого вице-президента Азербайджана госпожу Мехрибан Алиеву с днем рождения, желает долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в деятельности!