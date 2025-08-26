Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана, первой леди Мехрибан Алиевой.

Как напоминает Report, Алиева Мехрибан Ариф гызы родилась 26 августа 1964 года в городе Баку в семье интеллигентов.

В 1981 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н.Нариманова. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М.Сеченова.

В 1988-1990 годах прошла клиническую ординатуру Первого Московского государственного медицинского института им. И.М.Сеченова по специальности "Глазные болезни". В 1990-1995 годах работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года занимает пост президента в созданном по ее инициативе Фонде культуры Азербайджана.С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал "Азербайджан - Ирс", издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

7 октября 2002 года была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Если в том же году в деятельность AGF входило развитие 4-х видов гимнастики, то на сегодняшний день в нашей стране развиваются 9 видов гимнастики. Наши гимнасты участвовали в Олимпийских играх и стали призерами Чемпионатов мира и Европы. В 2014 году с целью проведения тренировок и соревнований была сдана в эксплуатацию Национальная гимнастическая арена (Milli Gimnastika Arenası) - одно из уникальных спортивных сооружений в мире.

Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, созданного с целью изучения богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа, а также воспитания нового поколения в духе созданных Гейдаром Алиевым идей национальной государственности.

13 августа 2004 года за усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО. 15 ноября 2022 года обратилась с письмом к генеральному директору ЮНЕСКО с просьбой прекратить деятельность в качестве посла доброй воли.

28 декабря 2004 года на IV Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного комитета Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики.

В марте 2005 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии "Caspian Energy Integration Award-2005" в номинации "Общественный деятель 2004 года".

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, была удостоена звания "Женщина года".

9 июня 2005 года за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в поддержку учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами России и Азербайджана удостоена ордена "Рубиновый крест" Международного благотворительного фонда "Меценаты столетия" России.

В 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему "Эвтаназия и проблема гуманности в медицине".

На проведенных 6 ноября 2005 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Ени Азербайджан" по второму Азизбековскому округу (ныне Хазарский) номер 14, была избрана депутатом, набрав 92.12% (23106 голосов) голосов.

За заслуги в развитии системы образования страны, сохранение и пропаганду в мире национально-культурного наследия, за работу, проводимую по укреплению положительного имиджа нашего народа в зарубежных странах, подготовку и проведение на высоком уровне в республике 27-го чемпионата мира по художественной гимнастике, широкомасштабную благотворительную деятельность, Фонд Национального героя Чингиза Мустафаева и группа компаний ANS объявили Мехрибан Алиеву "Человеком 2005 года".

В марте 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (WIPO) за внесение вклад в сохранение культурно-духовных ценностей.

За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение их жизненных условий, большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 23 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

За исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матери, детей и семьи единогласным решением 120-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (WHO), проходящей в Женеве 29 января 2007 года, Мехрибан Алиева была удостоена премии этой международной организации.

За широкомасштабную благотворительную деятельность, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества в мае 2007 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии "Золотое сердце".

По распоряжению президента Азербайджанской Республики от 5 мая 2009 года за плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики Мехрибан Ариф гызы Алиева была удостоена Премии Гейдара Алиева.

14 сентября 2009 года Мехрибан Алиева была удостоена Большого Командорского Креста ордена Заслуги Республики Польша за вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Польшей.

15 февраля 2010 года распоряжением президента Французской Республики Мехрибан Алиева была удостоена офицерской степени Ордена Почетного легиона.

30 июля 2010 года Мехрибан Алиевой вручена золотая "Медаль Моцарта" ЮНЕСКО.

На проведенных 7 ноября 2010 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Йени Азербайджан" по второму Хазарскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 94.49% (31797 голосов) голосов.

24 июня 2011 года Мехрибан Алиевой была вручена Золотая Медаль Форума Кранс Монтана, 29 июня 2012 года – награда этого же форума "Prix de la Fondation".

13 февраля 2012 года Мехрибан Алиева была удостоена звания почетного профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Российской Федерации.

13 апреля 2012 года Мехрибан Алиевой вручена премия "Звезды Содружества", учрежденная Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (HCC) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (IHCF).

В 2012 году Мехрибан Алиева была удостоена высшей награды Союза казаков Азербайджана "Казацкая Слава" за "милосердие, доброту, активную деятельность на благо народов и за помощь казачеству".

8 декабря 2012 года Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета приняла решение о проведении в 2015 году Первых Европейских игр в городе Баку. С целью проведения Первых Европейских игр на высоком уровне 17 января 2013 года был создан Организационный комитет во главе с Мехрибан Алиевой.

В январе 2013 года влиятельная пакистанская газета "Daily Times" и Организация женщин-волонтеров объявили Мехрибан Алиеву "Символом гуманизма – человеком 2012 года".

7 июня 2013 года избрана заместителем председателя Партии "Йени Азербайджан".

27 декабря 2013 года Мехрибан Алиева была удостоена пакистанской премии "Женское совершенство - 2013" имени мученицы Беназир Бхутто.

По результатам совместного опроса, проведенного Французским Центром наследия арабской культуры и египетской компанией "Nefertiti Media Productions" с 8 марта 2013 по 10 февраля 2014 года, Мехрибан Алиева была удостоена звания самой влиятельной женщины года.

В мае 2014 года Мехрибан Алиева была удостоена почетной награды Федерации тюркско-германской дружбы за вклад в межцивилизационный диалог, а также популяризацию тюркского мира в Германии и заслуги в развитии азербайджано-германских связей.

В мае 2014 года была удостоена премии "Первая леди года" за активное участие в общественной, социальной и культурной жизни Азербайджана, важный вклад в динамичное развитие общества, неоценимые заслуги в области пропаганды нашей культуры в мире, а также за всестороннюю поддержку делу сохранения всемирного культурного наследия, приверженность принципам социальной справедливости и гуманизма.

В июне 2014 года была удостоена специальной почетной премии Международной олимпийской академии "Олимпийское совершенство" за заслуги в пропаганде олимпийских ценностей и принципов.

В августе 2014 года была награждена орденом "За заслуги перед Астраханской областью" и удостоена Почетного диплома Государства Кувейт за широкую пропаганду в мире исламского культурного наследия, благотворительную деятельность в Азербайджане и за его пределами, большой вклад в образование и медицину.

11 февраля 2015 года награждена высшим орденом "Hilal-e Pakistan" Исламской Республики Пакистан.

26 марта 2015 года за особые заслуги перед Сербией в общественной, культурной и гуманитарной сферах Мехрибан Алиева была удостоена высокой государственной награды Сербской Республики – Сретенского ордена.

По распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 июня 2015 года Мехрибан Алиева награждена орденом "Гейдар Алиев" за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду в международном масштабе культурного наследия азербайджанского народа и большие заслуги в организации первых Европейских игр.

На проведенных 1 ноября 2015 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Йени Азербайджан" по Хазарскому округу №14, избрана депутатом, набрав 96,7% (38 029) голосов.

Фонд Национального героя Чингиза Мустафаева и Группа компаний ANS объявили Мехрибан Алиеву "Человеком 2015 года" за заслуги в организации и проведении на высоком уровне первых Европейских игр "Баку-2015", широкомасштабную деятельность, направленную на популяризацию в мире положительного имиджа Азербайджана, проводимую работу для взаимной интеграции азербайджанской и мировой культуры, вклад в формирование атмосферы мультикультурализма в стране и последовательную благотворительную деятельность.

21 января 2016 года решением Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов за особые заслуги в развитии спорта в Европе руководителю Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой была вручена высшая награда Европейских олимпийских комитетов – Высший орден.

6 марта 2016 года Мехрибан Алиева была награждена орденом "Командорский Крест за Заслуги" Венгерской Республики.

В 2016 году на IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

22 сентября 2016 года за заслуги в охране культурного наследия болгарского города Велико-Тырново Мехрибан Алиевой были вручены диплом и нагрудный знак почетного гражданина города.

22 сентября 2016 года за большой вклад в охрану и популяризацию культурного наследия Болгарии, активное участие в этом деле Мехрибан Алиева была удостоена диплома почетного доктора Великотырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия.

21 февраля 2017 года по распоряжению президента Ильхама Алиева Мехрибан Алиева была назначена Первым вице-президентом Азербайджана.

В связи с этим назначением 6 марта 2017 года были приостановлены полномочия депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики V созыва Мехрибан Алиевой.

2 июня 2017 года Мехрибан Алиева была избрана почетным членом Союза архитекторов Азербайджана. Мехрибан Алиева также была награждена памятной медалью "Академик Микаил Гусейнов" за деятельность по сохранению архитектурного наследия Азербайджана и вклад в эту сферу.

26 декабря 2017 года Мехрибан Алиевой был вручен орден святой равноапостольной княгини Ольги II степени за помощь Русской Православной церкви и заботу о благоустройстве города Астрахань.

15 марта 2018 года Мехрибан Алиевой была вручена золотая медаль Международного центра Низами Гянджеви за заслуги в развитии глобальных проектов, образования, науки и культуры.

18 июля 2018 года Мехрибан Алиевой был вручен орден Итальянской Республики "За заслуги" Кавалер Большого креста.

22 сентября 2018 года Мехрибан Алиевой за успехи в мире спорта и пропаганду "Справедливых игр" была вручена медаль Международного комитета справедливых игр - "За особые заслуги".

За бесценный вклад, внесeнный в сохранение и доведение до грядущих поколений богатого наследия гениального композитора, основоположника современного азербайджанского музыкального искусства Узеира Гаджибейли, 18 января 2019 года Мехрибан Алиева была награждена почетной медалью "Узеир Гаджибейли", учрежденной Союзом композиторов Азербайджана.

13 августа 2019 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Мехрибан Алиева была награждена орденом Дружбы РФ за заслуги в развитии и укреплении азербайджано-российских отношений.

22 февраля 2020 года Мехрибан Алиева была удостоена одного из высших папских рыцарских орденов Большого креста ордена Пия IX за вклад в продвижение культуры, в том числе развитие взаимодействий с институтами Святого престола.

5 марта 2021 года распоряжением председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева была назначена первым заместителем председателя партии.

В 1983 году Мехрибан Алиева создала семью с Ильхамом Алиевым. Имеет дочерей Лейлу и Арзу, сына Гейдара.

