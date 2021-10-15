Сегодня день рождения Хикмета Гаджиева

Сегодня день рождения помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
Как сообщает Report, ему исполняется 42 года.
X.Гаджиев родился 15 октября 1979 года в Гяндже. Окончил среднюю школу № 24 в Гяндже. Получил полное высшее образование по степеням бакалавра и магистра факультета международных отношений и международного права Бакинского государственного университета.
С 2014 по 2018 год Х.Гаджиев занимал должность руководителя пресс-службы МИД Азербайджана. Награжден медалью "За отличие на дипломатической службе" и орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.
С 18 сентября 2018 года исполнял обязанности заместителя руководителя отдела внешних связей Администрации президента Азербайджанской Республики, а 26 ноября 2018 года был назначен на должность руководителя этого отдела.
29 ноября 2019 года назначен на должность помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики.
Владеет русским, турецким, английским и французским языками. Женат, двое детей.
Коллектив Информационного агентства Report поздравляет Хикмета Гаджиева с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья и успехов в деятельности!