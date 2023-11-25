Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

Сегодня, 25 ноября, отмечается День города Кяльбаджар.

Сегодня в Азербайджане впервые отмечается День города Кяльбаджар.

Как напоминает Report, cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля этого года, День города Кяльбаджар ежегодно будет отмечаться 25 ноября.

Также исполняется три года со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации вооруженных сил Армении.

Освобождение Кяльбаджара стало возможным благодаря политическому лидерству Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева и успешным военным операциям Азербайджанской армии в Отечественной войне.

Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и незаконно размещенных лиц.

Проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу президента России, Азербайджан согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив провокацию вооруженных сил Армении, перешла в контрнаступление, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты.

44-дневная Отечественная война увенчалась победой доблестной Азербайджанской армии.

Военно-политическое руководство Армении, осознав свое поражение на поле боя, вынужденно подписало акт о капитуляции. Таким образом, Кяльбаджарский район, 27 лет находившийся под оккупацией, был освобожден от захватчиков.

В августе 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджар. Глава государства поднял здесь флаг Азербайджана. Президент и первая леди приняли участие в церемониях закладки фундаментов и ряде мероприятий.

25 августа 2023 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район. Глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи", ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды "Истису". Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе "Истису" в Кяльбаджарском районе. Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2" Открытого акционерного общества "Азерэнержи". Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент села Зар.

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили село Венгли Кяльбаджарского района.

В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также для обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, и для восстановления Конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 24 часа с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции, вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались. Таким образом на всей территории Азербайджана был восстановлен Конституционный строй.



В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся строительно-восстановительные работы, создается новая инфраструктура. На территории района продолжаются соответствующие мероприятия по строительству дорог, восстановлению всей инфраструктуры. Сейчас более 77 000 уроженцев Кяльбаджара с нетерпением ждут начала возвращения в родной край.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, 55 военнослужащих, 511 мирный житель был убит, 321 человек взят в плен и пропали без вести, тысячи жителей получили ранения.