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Сегодня День азербайджанского алфавита и языка

Сегодня День азербайджанского алфавита и языка Первое августа отмечается в Азербайджане как День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 06:00
Сегодня День азербайджанского алфавита и языка

Первое августа отмечается в Азербайджане как День азербайджанского алфавита и языка.

Как напоминает Report, эта памятная дата была учреждена указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года. Великий лидер подписал этот указ с учетом того, что с августа 2001 года в стране был обеспечен полный переход на азербайджанский алфавит с латинской графикой, что стало значимым событием в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

С 1 января 1929 года в Азербайджане применялся алфавит на основе латинской графики, с 1 января 1940 года было принято решение перейти на кириллицу. Инициатива по возвращению к латинской графике была выдвинута в 1990-х годах.

1 августа 1990 года была создана Комиссия по алфавиту. Новый алфавит был утвержден и начал применяться в 1992 году. 9 августа 2001 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ, согласно которому 1 августа было объявлено Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Язык - это не только средство общения, но и история, литература и культура. Каждый азербайджанец, независимо от страны проживания, должен помнить и пропагандировать свой родной язык, религию, национальные обычаи и традиции. Особое значение имеет также осуществление мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве. Указ президента Ильхама Алиева от 17 июля 2018 года "О ряде мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве" играет особую роль с точки зрения дальнейшего расширения сферы применения азербайджанского языка.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Əlifbası və Dili Günüdür

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